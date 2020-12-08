ФОТО: Антирекорд "Зенита", разгром "Барсы" и скандал в Париже

"Зенит" открыл счет на 16-й минуте - отличился аргентинец Себастьян Дриусси. Ближе к концу матча немецкий клуб забил два мяча и увез из Питера победу. "Зенит" установил клубный антирекорд, так и не выиграв ни одного матча в групповом турнире Лиги чемпионов.

Судья спровоцировал расистский скандал

Неудачно сыграл в последнем туре и английский "Манчестер Юнайтед". Британский клуб проиграл в гостях германскому "Лейпцигу" и не попал в плей-офф Лиги чемпионов - 2:3 (0:2).

В этой же группе произошел грандиозный скандал. Французский ПСЖ принимал на своем поле турецкий "Башакшехир". Поединок в Париже был прерван в первом тайме при счете 0:0 из-за резервного румынского судьи, который назвал футболиста турецкой команды "черным игроком". Один из тренеров гостей попытался заступиться за футболиста, но увидел перед собой красную карточку. Турки покинули поле, к ним присоединились парижане. Судьбу матча будет решать УЕФА.

Из других результатов дня отметим домашнее поражение испанской "Барселоны" от итальянского "Ювентуса" - 0:3 (0:2). В составе гостей дважды отличился с пенальти Криштиану Роналду.

Лига чемпионов (6-й тур - 8 декабря)

Группа Е

Челси (Англия) - Краснодар (Россия) 1:1

Ренн (Франция) - Севилья (Испания) 1:3

Группа F

Зенит (Россия) Боруссия Д (Германия) 1:2

Лацио (Италия) - Брюгге (Бельгия) 2:2

Группа G

Барселона (Испания) - Ювентус (Италия) 0:3

Динамо (Украина) - Ференцварош (Венгрия) 1:0

Группа H

22:00 ПСЖ (Франция) - Башакшехир (Турция) прерван

Лейпциг (Германия) - Манчестер Юнайтед (Англия) 3:2