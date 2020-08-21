ФОТО: 6 финалов - 6 побед! "Севилья" выиграла Лигу Европы

Счет в матче на 5-й минуте с пенальти открыл лучший бомбардир "Интера" Ромелу Лукаку. Он же оказался причастен и к решающему голу: на 74-й минуте защитник "Севильи" Диего Карлос пробил ударом через себя - мяч попал в ногу Лукаку, изменил направление и влетел в сетку.

У "Севильи" впечатляющая статистика. В 6-й раз испанский клуб играл в финале Лиги Европы и в 6-й раз он выиграл почетный трофей! Это рекорд турнира.

24 сентября "Севилья" сыграет в Будапеште поединок за Суперкубок УЕФА. Ее соперником станет победитель финала Лиги чемпионов "Бавария" - ПСЖ.