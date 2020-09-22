ФОТО: 17-летний талант Оливер Юргенс подписал контракт с "Интером"

"Я счастлив, что могу подписать первый профессиональный контракт с "Интером". Рад сделать еще один шаг вперед. Теперь все взоры прикованы к предстоящему сезону", - сообщил Юргенс в "Инстаграме".

Хорошая статистика: 19 матчей - 12 голов

В августе прошлого года Юргенс перебрался в молодежную академию итальянской "Вероны". Результативная игра эстонского форварда произвела впечатление на специалистов - уже зимой он перешел играть на правах аренды в столичную "Рому" (U-17).

В прошлом сезоне в различных турнирах Юргенс сыграл 19 матчей, в которых забил 12 мячей, но профессионального договора от римского клуба нападающий так и не дождался. "Рома" сделала ставку на 16-летнего полузащитника таллиннского "Калева" Мартина Веткала - с уроженцем Кохила римляне подписали в августе 3-летний профессиональный контракт.

Гранд итальянского футбола

Миланский "Интер", с которым подписал контракт Юргенс, один из самых титулованных клубов Италии: 18-кратный чемпион страны и 3-кратный победитель Лиги чемпионов.

Если верить популярному порталу Transfermarkt, "Интер" заплатил "Вероне" за Юргенса 250 000 евро.

Интересно, что год назад, выступая за "Верону", эстонский легионер отгрузил "Интеру" три мяча в поединке юношеского чемпионата Италии.