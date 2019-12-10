10.12.2019, 18:40

Форвард сборной России завершил карьеру. Он дважды огорчал Эстонию


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Dmitri Sychev
Dmitri SychevFoto: Krutov Alexei, COVI

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Сычев объявил о завершении профессиональной карьеры.

36-летний футболист, известный по выступлениям за московские клубы "Спартак" и "Локомотив", провел за сборную России 47 матчей, в которых забил 15 мячей.

Дебют уроженца Омска в составе сборной России состоялся в марте 2002 года в Таллинне. Тогда эстонская команда одержала сенсационную победу со счетом 2:1. Позже Сычев дважды поражал ворота сборной Эстонии в отборочных матчах чемпионатов мира и Европы.

В составе "Локомотива" Сычев выиграл чемпионат России, в составе сборной России стал бронзовым призером Евро-2008.

"Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех, - сказал Сычев. - Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается".

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Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних – это холодное взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался – за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды – лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам – вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаёмся на связи. Ваш Дмитрий Сычёв. #СычёвЗабей

Публикация от Дмитрий Сычев (@dsychev11)

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