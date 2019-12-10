Форвард сборной России завершил карьеру. Он дважды огорчал Эстонию

36-летний футболист, известный по выступлениям за московские клубы "Спартак" и "Локомотив", провел за сборную России 47 матчей, в которых забил 15 мячей.

Дебют уроженца Омска в составе сборной России состоялся в марте 2002 года в Таллинне. Тогда эстонская команда одержала сенсационную победу со счетом 2:1. Позже Сычев дважды поражал ворота сборной Эстонии в отборочных матчах чемпионатов мира и Европы.

В составе "Локомотива" Сычев выиграл чемпионат России, в составе сборной России стал бронзовым призером Евро-2008.

"Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех, - сказал Сычев. - Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается".