Формат чемпионата Эстонии изменен. "Флора" в шаге от золотых медалей

Вначале формула проведения чемпионата Эстонии была неизменной. Победитель определялся по итогам четырехкругового турнира (36 матчей).

Коронавирус вносит коррективы

Когда весной нагрянул коронавирусный кризис, схема проведения турнира претерпела изменения. На первом этапе турнир в три круга (27 матчей), затем команды распадались на две группы: 6 лучших должны были сыграть еще один круг (всего 32 матча), а 4 слабейшие отправлялись в утешительный турнир.

Вторая волна коронавируса вынудила снова внести изменения в регламент первенства Эстонии. Теперь по завершении первого этапа пройдут матчи между командами, занимающими места 1-4, 5-6 и 7-10. При этом поединок команд за 5-е место пройдет лишь в том случае, если нижестоящая команда будет иметь шанс опередить вышестоящую.

Доживем до воскресенья

Перед принятием решения правление Футбольного союза обсуждало ситуацию с клубами первой шестерки, 5 из которых поддержали изменение формата чемпионата Эстонии.

Таким образом, призеры чемпионата Эстонии будут определены по итогам 30 матчей. "Флора", опережающая ближайшего преследователя "Пайде" на 11 очков, может оформить завоевание чемпионского титула уже 8 ноября. Для этого ей необходимо будет победить в гостях тартускую "Таммеку".