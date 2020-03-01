"Флора" выиграла Суперкубок Эстонии

В воскресенье в Нарве состоялся матч за Суперкубок Эстонии. "Флора" победила "Нарва Транс" со счетом 2:0.
Счет в первом тайме открыл Рауно Саппинен. Футболисты "Флоры" удачно разыграли угловой — Васильев низом прострелил в центр штрафной соперника и оттуда пробил Саппинен. На 82-й Рауно Аллику удвоил преимущество.
Лидер "Транса" Ири был удален с поля на 75 минуте, он получил вторую желтую. Через несколько минут удалили и второго тренера местной команды.
Чемпионат Эстонии начнется 6 марта. "Флора" сыграет с новичком Высшей лиги "Легионом".
В Суперкубке играют победитель кубка и чемпионата. В 2019 году "Нарва Транс" выиграла Кубок Эстонии, а "Флора" заняла первое место в чемпионате.
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