"Флора" выиграла Суперкубок Эстонии

Счет в первом тайме открыл Рауно Саппинен. Футболисты "Флоры" удачно разыграли угловой — Васильев низом прострелил в центр штрафной соперника и оттуда пробил Саппинен. На 82-й Рауно Аллику удвоил преимущество.

Лидер "Транса" Ири был удален с поля на 75 минуте, он получил вторую желтую. Через несколько минут удалили и второго тренера местной команды.

Чемпионат Эстонии начнется 6 марта. "Флора" сыграет с новичком Высшей лиги "Легионом".

В Суперкубке играют победитель кубка и чемпионата. В 2019 году "Нарва Транс" выиграла Кубок Эстонии, а "Флора" заняла первое место в чемпионате.

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