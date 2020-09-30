"Флора" улетела на важнейший матч Лиги Европы в Хорватию

Победитель этого поединка получит пропуск в групповой турнир Лиги Европы и заработает, как минимум, 2,9 млн евро.

Статистика в пользу "Динамо"

Ранее жребий уже сводил соперников в европейских кубковых турнирах. Летом 2001 года команды встречались между собой в квалификации Кубка УЕФА. Оба матча тогда выиграло "Динамо" с одинаковым счетом 1:0.

Мегафаворитом предстоящего поединка является "Динамо", имеющее богатый опыт выступлений в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Букмекеры дают на победу "Флоры" коэффициент 30, котировка на выигрыш "Динамо" 1,03.

Популярный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболистов хорватского клуба в 76 млн евро, тогда как состав "Флоры" потянул лишь на 4 млн евро.

Хорваты мечтали о Лиге чемпионов

В нынешней еврокубковой кампании "Динамо" мечтало о выступлении в Лиге чемпионов, но вынуждено было сойти с дистанции, уступив на выезде в третьем раунде квалификации венгерскому "Ференцварошу" - 1:2.

Поединок Лиги Европы "Динамо" - "Флора" пройдет в Загребе на стадионе "Максимир". В 1995 году сборная Эстонии проиграла на нем хорватам матч отборочного турнира чемпионата Европы со счетом 1:7.