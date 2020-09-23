"Флора" улетела на Мальту. Впереди матч года в Лиге Европы
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы чемпион Эстонии по футболу "Флора" 24 сентября сыграет в гостях с мальтийской "Флорианой" (начало в 20:00).
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы чемпион Эстонии по футболу "Флора" 24 сентября сыграет в гостях с мальтийской "Флорианой" (начало в 20:00).
Еще никогда эстонские клубы не были так близко от попадания в групповой турнир Лиги Европы - всего лишь два матча отделяют "Флору" от заветной цели.
Правда, сделать эти два шага будет невероятно трудно. Чемпион Мальты "Флориана" на прошлой неделе обыграла в гостях североирландский "Линфилд" и впервые в своей истории сумела пройти в следующий раунд Лиги Европы. Костяк "Флорианы" составляют южноамериканские и африканские легионеры.
Победитель эстонско-мальтийского противостояния в заключительном раунде квалификации Лиги Европы сыграет с многократным чемпионом Хорватии загребским "Динамо".
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