"Флора" улетела на Мальту. Впереди матч года в Лиге Европы

Еще никогда эстонские клубы не были так близко от попадания в групповой турнир Лиги Европы - всего лишь два матча отделяют "Флору" от заветной цели.

Правда, сделать эти два шага будет невероятно трудно. Чемпион Мальты "Флориана" на прошлой неделе обыграла в гостях североирландский "Линфилд" и впервые в своей истории сумела пройти в следующий раунд Лиги Европы. Костяк "Флорианы" составляют южноамериканские и африканские легионеры.

Победитель эстонско-мальтийского противостояния в заключительном раунде квалификации Лиги Европы сыграет с многократным чемпионом Хорватии загребским "Динамо".