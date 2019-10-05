"Флора" сделала большой шаг к чемпионству, "Маарду" упустил победу

За четыре тура до финиша "Флора" набрала 81 очко. У ближайшего преследователя "Левадии" 70 очков и игра в запасе.

Аутсайдер первенства "Маарду", сменивший несколько дней назад главного тренера, упустил дома победу в поединке с таллиннским "Калевом" - 2:2 (1:0). Маардусцы прервали серию из семи поражений подряд, но по-прежнему замыкают турнирную таблицу - 17 очков. Сохранить прописку в турнире будет очень трудно, поскольку впереди очень сложный календарь оставшихся встреч.

В другом поединке "Курессааре" победил дома вильяндиский "Тулевик" - 4:1 (4:1). Островитяне завершали поединок в меньшинстве - в начале второго тайма с интервалом в несколько минут у них были удалены с поля два игрока.

Остальные поединки 32-тура с участием "Левадии" и "Калью" будут сыграны 6 октября.