"Флора" разгромила "Курессааре" с неприличным счетом

Первый тайм не предвещал такого разгрома - всего два мяча (от Михкеля Айнсалу и Константина Васильева) в ворота "Курессааре". А вот во втором - сразу пять мячей! Дубль сделал Герт Камс, по голу забили Мартин Миллер, Херолд Рииберг, Хенри Ярвелайд.

В другом матче дня "Тулевик" из Вильянди обыграл "Маарду" со счетом 2:1.

Встреча между "Таммекой" и "Пайде" начнется в 19:00.