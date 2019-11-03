03.11.2019, 17:24

"Флора" разгромила "Курессааре" с неприличным счетом


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Premium liiga, FC Flora vs Nõmme Kalju
Kas Konstantin Vassiljev saab FC Flora mängijana tähistada meistritiitli võitmist?Foto: Ilmar Saabas

Таллиннский клуб, уже обеспечивший себе победу в чемпионате Эстонии, забил семь безответных мячей в ворота "островитян".

Первый тайм не предвещал такого разгрома - всего два мяча (от Михкеля Айнсалу и Константина Васильева) в ворота "Курессааре". А вот во втором - сразу пять мячей! Дубль сделал Герт Камс, по голу забили Мартин Миллер, Херолд Рииберг, Хенри Ярвелайд.

В другом матче дня "Тулевик" из Вильянди обыграл "Маарду" со счетом 2:1.

Встреча между "Таммекой" и "Пайде" начнется в 19:00.

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