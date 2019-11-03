03.11.2019, 17:24
"Флора" разгромила "Курессааре" с неприличным счетом
Таллиннский клуб, уже обеспечивший себе победу в чемпионате Эстонии, забил семь безответных мячей в ворота "островитян".
Таллиннский клуб, уже обеспечивший себе победу в чемпионате Эстонии, забил семь безответных мячей в ворота "островитян".
Первый тайм не предвещал такого разгрома - всего два мяча (от Михкеля Айнсалу и Константина Васильева) в ворота "Курессааре". А вот во втором - сразу пять мячей! Дубль сделал Герт Камс, по голу забили Мартин Миллер, Херолд Рииберг, Хенри Ярвелайд.
В другом матче дня "Тулевик" из Вильянди обыграл "Маарду" со счетом 2:1.
Встреча между "Таммекой" и "Пайде" начнется в 19:00.
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