"Флора" пробилась в третий раунд Лиги Европы. Впереди битва на Мальте

Во втором раунде квалификации Лиги Европы футболисты "Флоры" победили на "А Ле Кок Арене" исландский "Рейкьявик" и пробились в следующий раунд турнира - 2:1 (2:0).
Дебют встречи сложился для хозяев поля как нельзя лучше. Уже на 6-й минуте лучший снайпер флорасцев Рауно Саппинен после прохода Рауно Аллику катнул мяч мимо голкипера исландцев в ворота.
Чемпион Исландии доминировал на "А Ле Кок Арене"
"Рейкьявик" доминировал на поле, заставляя оборону "Флоры" трудиться с полной нагрузкой. Однако незадолго до перерыва исландцы вторично вынуждены были начать игру с центра поля. Быстрая контратака чемпиона Эстонии завершилась точным ударом из-за пределов штрафной площади Михаэла Лиландера.
Под занавес первого тайма гости имели хороший шанс сократить разрыв в счете, но "Флору" выручил вратарь Матвей Игонен, отразивший опасный удар под перекладину.
"Рейкьявик" заканчивал матч в меньшинстве
Вскоре после перерыва исландцы остались в меньшинстве, однако на характере поединка это удаление никак не отразилось. "Рейкьявик", в составе которого был только один датский легионер, упорно лез вперед. "Флора" имела пару возможностей отличиться в контратаках, но свои шансы Аллику и вышедший на замену Франк Лийвак не использовали.
Луч надежды для "Рейкьявика" замаячил на 74-й минуте, когда гости после розыгрыша стандартного положения сократили разрыв в счете. Самый реальный шанс восстановить равновесие островитяне имели в добавленное арбитром время, но игрок исландского клуба не сумел переправить мяч в сетку после навесной передачи с левого фланга.
Наставник исландцев Рунар Кристинссон не скрывал своего разочарования результатом поединка: "Мы были лучшей командой на поле, но небрежно начали матч. "Флора" забила в первом тайме два мяча на контратаках. Мы рассчитывали после перерыва изменить ход матча, но соперник был близок к тому, чтобы забить нам третий мяч. Мы разочарованы".
Наставник "Флоры" Юрген Хенн, напротив, был очень доволен исходом матча: "Очень рады, что второй год подряд в Лиге Европы мы проходим в следующий раунд. Соперник больше владел мячом, но у нас были лучше возможности для взятия ворот. Конец поединка, конечно, был нервный".
"Флора" заработала свыше 1 млн евро
Выход в третий раунд Лиги Европы гарантировал "Флоре" дополнительные 280 000 евро. Суммарный заработок чемпиона Эстонии в нынешней еврокампании составил 1,08 млн евро.
В третьем раунде Лиги Европы "Флора" 24 сентября сыграет в гостях с чемпионом Мальты "Флорианой", которая в гостях победила североирландский "Линфилд" - 1:0 (1:0).
Флорасцев ждет на Мальте тяжелое испытание. Костяк мальтийского клуба составляют легионеры из Аргентины и Бразилии. Победитель матча "Флориана" - "Флора" заработает 300 000 евро и пробьется в заключительный раунд квалификации Лиги Европы.
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