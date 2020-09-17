"Флора" пробилась в третий раунд Лиги Европы. Впереди битва на Мальте

Дебют встречи сложился для хозяев поля как нельзя лучше. Уже на 6-й минуте лучший снайпер флорасцев Рауно Саппинен после прохода Рауно Аллику катнул мяч мимо голкипера исландцев в ворота.

Чемпион Исландии доминировал на "А Ле Кок Арене"

"Рейкьявик" доминировал на поле, заставляя оборону "Флоры" трудиться с полной нагрузкой. Однако незадолго до перерыва исландцы вторично вынуждены были начать игру с центра поля. Быстрая контратака чемпиона Эстонии завершилась точным ударом из-за пределов штрафной площади Михаэла Лиландера.

Под занавес первого тайма гости имели хороший шанс сократить разрыв в счете, но "Флору" выручил вратарь Матвей Игонен, отразивший опасный удар под перекладину.

"Рейкьявик" заканчивал матч в меньшинстве

Вскоре после перерыва исландцы остались в меньшинстве, однако на характере поединка это удаление никак не отразилось. "Рейкьявик", в составе которого был только один датский легионер, упорно лез вперед. "Флора" имела пару возможностей отличиться в контратаках, но свои шансы Аллику и вышедший на замену Франк Лийвак не использовали.

Луч надежды для "Рейкьявика" замаячил на 74-й минуте, когда гости после розыгрыша стандартного положения сократили разрыв в счете. Самый реальный шанс восстановить равновесие островитяне имели в добавленное арбитром время, но игрок исландского клуба не сумел переправить мяч в сетку после навесной передачи с левого фланга.

Наставник исландцев Рунар Кристинссон не скрывал своего разочарования результатом поединка: "Мы были лучшей командой на поле, но небрежно начали матч. "Флора" забила в первом тайме два мяча на контратаках. Мы рассчитывали после перерыва изменить ход матча, но соперник был близок к тому, чтобы забить нам третий мяч. Мы разочарованы".

Наставник "Флоры" Юрген Хенн, напротив, был очень доволен исходом матча: "Очень рады, что второй год подряд в Лиге Европы мы проходим в следующий раунд. Соперник больше владел мячом, но у нас были лучше возможности для взятия ворот. Конец поединка, конечно, был нервный".

"Флора" заработала свыше 1 млн евро

Выход в третий раунд Лиги Европы гарантировал "Флоре" дополнительные 280 000 евро. Суммарный заработок чемпиона Эстонии в нынешней еврокампании составил 1,08 млн евро.