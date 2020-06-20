"Флора" - первый финалист Кубка Эстонии. Как сыграет "Транс"?
В полуфинале Кубка Эстонии по футболу "Флора" победила в гостях выступающий в первой лиге "Эльва" - 4:2 (1:1).
В полуфинале Кубка Эстонии по футболу "Флора" победила в гостях выступающий в первой лиге "Эльва" - 4:2 (1:1).
Лидер чемпионата Эстонии выставил в Эльва экспериментальный стартовый состав, в котором не нашлось места героям предыдущего поединка с "Левадией" Константину Васильеву и Власию Синявскому. По ходу встречи хозяева поля дважды вели в счете, но в заключительной десятиминутке флорасцы сломили сопротивление соперника.
"Транс" и "Калев" сменили тренеров
Намного интригующе выглядит вывеска второго полуфинала, в котором прошлогодний победитель Кубка Эстонии нарвский "Транс" будет принимать таллиннский "Калев" (начало в 19:00).
Обе команды в нынешнем сезоне уже сменили главных тренеров. Если "Калев" расстался с Александром Дмитриевым после сокрушительного поражения 1:8 в стартовом туре от "Пайде", то нарвитяне расстались с турецким специалистом Дженком Озджаном за сутки до полуфинала Кубка Эстонии. Поможет ли такая встряска футболистам из пограничного города?
Бурдаков отмечает 70-летний юбилей
Нарвитяне крайне неудачно начали сезон. Они занимают последнее место в "Премиум-лиге", не одержав при этом ни одной победы. Но Кубок Эстонии - совсем другой турнир. Президенту нарвского клуба Николаю Бурдакову в день матча исполняется 70 лет. Неужели футболисты "Транса" испортят ему юбилей?
В нынешнем сезоне соперники уже встречались между собой в рамках чемпионата Эстонии. Тот майский поединок в Таллинне не выявил победителя - 1:1. В кубковом матче ничейного исхода быть не может.
Несмотря на катастрофический старт сезона, букмекеры считают "Транс" фаворитом предстоящего поединка. Коэффициент на победу нарвитян выглядит привлекательно - 1.40, тогда как на возможный выигрыш "Калева" котировка равна 5.30.
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