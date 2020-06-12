12.06.2020, 21:40

"Флора" одержала победу. Как сыграют "Левадия" и "Калью"?


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"Флора" одержала победу. Как сыграют "Левадия" и "Калью"?
-Foto: Jaanus Lensment

В стартовом матче 7-го тура чемпионата Эстонии по футболу лидер первенства "Флора" победила на своем поле вильяндиский "Тулевик" - 3:0 (1:0).

Флорасцы продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Эстонии, набрав 19 очков.

Лидер нападения чемпионов Эстонии Рауно Саппинен забил еще один мяч и упрочил свое преимущество в гонке бомбардиров - на его счету теперь 9 точных выстрелов.

Чемпионат Эстонии (7-й тур)
12 июня (пятница)
Флора - Тулевик (Вильянди) 3:0

13 июня (суббота)
16:00 Левалия - Таммека (Тарту)
19:00 Курессааре - Легион

14 июня (воскресенье)
13:00 Калев (Таллинн) - Калью)
15:00 Пайде - Транс (Нарва)

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