31.07.2020, 20:55

"Флора" одержала очередную победу, "Калью" потерял очки


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Premium liiga, FC Flora vs Tallinna Kalev
Premium liiga, FC Flora vs Tallinna KalevFoto: Ilmar Saabas

Программу 15-го тура чемпионата Эстонии по футболу открыли два поединка в Таллинне. Лидер первенства "Флора" без проблем разобралась с аутсайдером турнира таллиннским "Калевом" - 3:0 (2:0).

В составе флорасцев отсутствовал капитан команды Константин Васильев. Место в воротах занял вернувшийся из Норвегии Матвей Игонен.

Ближайший преследователь лидера "Калью" неожиданно потерял очки на своем поле с нестабильно выступающей тартуской "Таммеку" - 1:1 (1:0). Гости сравняли счет на 79-й минуте. Теперь "Флора" опережает ныммесцев на 11 очков.

Если исходить из положения команд в турнирной таблице, то центральным матчем тура станет воскресный поединок на "А Ле Кок Арене", где "Левадия" будет принимать вильяндиский "Тулевик" - обе команды набрали 24 очка и вместе с "Пайде" делят третье место.

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет нападающий "Флоры" Рауно Саппинен - на его счету 16 забитых мячей.

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Чемпионат Эстонии (15-й тур)
31 июля (пятница)
Калев (Таллинн) - Флора (Таллинн) 0:3
Калью (Нымме) - Таммека (Тарту) 1:1

1 августа (суббота)
16:00 Легион (Таллинн) - Пайде
19:00 Транс (Нарва) - Курессааре

2 августа (воскресенье)
19:00 Левадия (Таллинн) - Тулевик (Вильянди)

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