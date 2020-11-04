04.11.2020, 17:55

"Флора" не нанесла ни одного удара по воротам ЦСКА и проиграла

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FC Flora - Pärnu JK
FC Flora naiskond.Foto: Taavi Sepp

В первом отборочном раунде женской Лиги чемпионов футболистки "Флоры" проиграли в Москве ЦСКА и завершили выступление в турнире - 0:2 (0:0).

Поединок на "ВЭБ-Арене" прошел с большим преимуществом российского клуба. О характере матча лучше всего говорит соотношение ударов - 29:0.

До перерыва эстонские футболистки успешно сдерживали атакующий порыв ЦСКА. Несколько раз спасала команду вратарь Гетрийн Стригин.

ЦСКА открыл счет на 57-й минуте после штрафного удара, а незадолго до конца матча российские футболистки забили второй мяч.

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