"Флора" не нанесла ни одного удара по воротам ЦСКА и проиграла

В первом отборочном раунде женской Лиги чемпионов футболистки "Флоры" проиграли в Москве ЦСКА и завершили выступление в турнире - 0:2 (0:0).
Поединок на "ВЭБ-Арене" прошел с большим преимуществом российского клуба. О характере матча лучше всего говорит соотношение ударов - 29:0.
До перерыва эстонские футболистки успешно сдерживали атакующий порыв ЦСКА. Несколько раз спасала команду вратарь Гетрийн Стригин.
ЦСКА открыл счет на 57-й минуте после штрафного удара, а незадолго до конца матча российские футболистки забили второй мяч.
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