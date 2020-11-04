"Флора" не нанесла ни одного удара по воротам ЦСКА и проиграла

Поединок на "ВЭБ-Арене" прошел с большим преимуществом российского клуба. О характере матча лучше всего говорит соотношение ударов - 29:0.

До перерыва эстонские футболистки успешно сдерживали атакующий порыв ЦСКА. Несколько раз спасала команду вратарь Гетрийн Стригин.

ЦСКА открыл счет на 57-й минуте после штрафного удара, а незадолго до конца матча российские футболистки забили второй мяч.