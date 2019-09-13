13.09.2019, 23:00
"Флора" крупно обыграла "Калев" и захватила лидерство в чемпионате
Гости сопротивлялись только в первом тайме.
Гости сопротивлялись только в первом тайме.
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