13.09.2019, 23:00

"Флора" крупно обыграла "Калев" и захватила лидерство в чемпионате


rus.delfi.ee
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Tallinna Kalev vs FC Flora
Tallinna Kalev vs FC Flora (Foto on illustratiivne)Foto: Priit Simson

Гости сопротивлялись только в первом тайме.

Победа 5:0 позволила "Флоре" оторваться на три очка от "Левадии" в споре за чемпионство:

Фото: jalgpall.ee
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