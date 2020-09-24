"Флора" играет матч года в Лиге Европы. Первый тайм - 0:0

Еще никогда эстонские клубы не были так близко от попадания в групповой турнир Лиги Европы - всего лишь два матча отделяют "Флору" от заветной цели.
Правда, сделать эти два шага будет невероятно трудно. Чемпион Мальты "Флориана" на прошлой неделе обыграла в гостях североирландский "Линфилд" и впервые в своей истории сумела пройти в следующий раунд Лиги Европы. Костяк "Флорианы" составляют южноамериканские и африканские легионеры.
Победитель эстонско-мальтийского противостояния в заключительном раунде квалификации Лиги Европы сыграет с многократным чемпионом Хорватии загребским "Динамо".
Лига Европы (3-й отборочный раунд)
Арарат-Армения (Армения) - Целе (Словения) 1:0 доп.вр.
КуПС (Финляндия) - Судува (Литва) 2:0
Ростов (Россия) - Маккаби Хф (Израиль) 1:2
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