16.09.2020, 16:56
"Флора" готовится к битве с чемпионом Исландии
Во третьем раунде Лиги Европы футболисты "Флоры" 17 сентября сыграют на "А Ле Кок Арене" с исландским "Рейкьявиком".
Во третьем раунде Лиги Европы футболисты "Флоры" 17 сентября сыграют на "А Ле Кок Арене" с исландским "Рейкьявиком".
Поединок пройдет без зрителей. Победитель матча выйдет в заключительный раунд квалификации Лиги Европы.
Напомним, что нынешний евросезон "Флора" начинала в квалификации Лиги чемпионов, где уступила в серии пенальти литовской "Судуве".
Прошлогодний чемпион Исландии "Рейкьявик" неудачно проводит нынешний сезон. В национальном первенстве соперник "Флоры" занимает 6-е место среди 12 команд.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Отличить грипп от КОВИД можно по одному симптому
Соловьев назвал Ефремова ничтожеством, у которого нет раскаяния
Марцинкевич найден мертвым в СИЗО