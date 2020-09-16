16.09.2020, 16:56

"Флора" готовится к битве с чемпионом Исландии


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FC Flora mängueelne trenn Lilleküla staadionil
FC Flora mängueelne trenn Lilleküla staadionilFoto: Kiur Kaasik

Во третьем раунде Лиги Европы футболисты "Флоры" 17 сентября сыграют на "А Ле Кок Арене" с исландским "Рейкьявиком".

Поединок пройдет без зрителей. Победитель матча выйдет в заключительный раунд квалификации Лиги Европы.

Напомним, что нынешний евросезон "Флора" начинала в квалификации Лиги чемпионов, где уступила в серии пенальти литовской "Судуве".

Прошлогодний чемпион Исландии "Рейкьявик" неудачно проводит нынешний сезон. В национальном первенстве соперник "Флоры" занимает 6-е место среди 12 команд.

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