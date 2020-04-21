Финские футболисты приступили к тренировкам. Эстонские - ждут сигнала

Вполне вероятно, что такой сигнал ЭФС получит уже в ближайший день-два, когда Правительственная комиссия по чрезвычайному положению изложит основные направления стратегии выхода из кризиса.

Худший сценарий отпал

Ранее президент ЭФС Айвар Похлак в интервью Eesti Päevaleht говорил, что разработано несколько вариантов продолжения сезона. Самый оптимистичный предполагает возобновление сезона примерно 1 июня, самый худший вариант - февраль 2021 года.

Эпидемиологическая ситуация в Эстонии относительно благополучная - ситуация под контролем, что дает надежду на скорое возобновление футбольного сезона.

Напомним, что чемпионат Эстонии был прерван после первого тура в связи с введением чрезвычайного положения - все матчи до 1 мая были отменены.

Меры предосторожности на первом месте

По данным Delfi, оптимистичный сценарий предусматривает постепенно задействовать игроков в тренировочном процессе при строгом соблюдении всех мер предосторожности (отсутствие единоборств, близких контактов и так далее). К тренировкам команды могут приступить в конце апреля - начале мая.

Если не будет никаких осложнений, то в середине мая ЭФС объявит подготовительный период, а еще через две-три недели можно ожидать возобновления чемпионата страны и Кубка Эстонии.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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