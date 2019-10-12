12.10.2019, 21:20

Финляндия крупно проиграла, но сохраняет шансы пробиться на Евро-2020

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Teemu Pukki (paremal) lõi taas Soome eest värava.
Teemu Pukki (paremal) lõi taas Soome eest värava.Foto: GIAN EHRENZELLER, EPA/Scanpix

В отборочном матче чемпионата Европы по футболу сборная Финляндии крупно проиграла в гостях Боснии и Герцеговине - 1:4 (0:2).

Несмотря на это поражение, финны сохранили за собой второе место - 12 очков. Боснийцы находятся на третьей позиции, набрав 10 очков. Лидирует в группе Италия - 18 очков.

В оставшихся матчах финны сыграют с Арменией (дома), Лихтенштейном (дома) и Грецией (в гостях). Боснийскую команду ждут поединки с Грецией (в гостях), Италией (дома) и Лихтенштейном (в гостях).

Чемпионат Европы (отборочный турнир)
Группа D
Грузия - Ирландия 0:0
Дания - Швейцария 1:0

Группа F
Фареры - Румыния 0:3
21:45 Мальта - Швеция
21:45 Норвегия - Испания

Группа J
Босния - Финляндия 4:1
21:45 Италия - Греция
21:45 Лихтенштейн - Армения

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