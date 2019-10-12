Финляндия крупно проиграла, но сохраняет шансы пробиться на Евро-2020

Несмотря на это поражение, финны сохранили за собой второе место - 12 очков. Боснийцы находятся на третьей позиции, набрав 10 очков. Лидирует в группе Италия - 18 очков.

В оставшихся матчах финны сыграют с Арменией (дома), Лихтенштейном (дома) и Грецией (в гостях). Боснийскую команду ждут поединки с Грецией (в гостях), Италией (дома) и Лихтенштейном (в гостях).

Чемпионат Европы (отборочный турнир)

Группа D

Грузия - Ирландия 0:0

Дания - Швейцария 1:0

Группа F

Фареры - Румыния 0:3

21:45 Мальта - Швеция

21:45 Норвегия - Испания

Группа J

Босния - Финляндия 4:1

21:45 Италия - Греция

21:45 Лихтенштейн - Армения