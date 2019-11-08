Финиширует чемпионат Эстонии по футболу. В турнире еще есть интрига

Чемпионский титул досрочно завоевала "Флора". Главный неудачник также известен - "Премиум-лигу" покидает "Маарду. Неясно пока, кто станет серебряным призером и кто будет играть в переходных матчах.

Занимающая второе место "Левадия" на очко опережает прошлогоднего чемпиона "Калью". Бело-зеленые в последнем туре сыграют в гостях с "Пайде", а ныммесцы будут принимать тартускую "Таммеку".

Чтобы избежать участия в переходных матчах, таллиннский "Калев" должен побеждать дома вильяндиский "Тулевик" и рассчитывать на осечку "Курессааре" в поединке с нарвским "Трансом".

Все матчи заключительного тура чемпионата Эстонии начнутся в субботу в 13:00.