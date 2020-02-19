Финалист Лиги чемпионов рискует вылететь в первом раунде плей-офф

После пропущенного мяча оставалось играть еще более получаса, но подопечные Жозе Моуринью не смогли сравнять счет. Потеря двух травмированных форвардов Харри Кейна и Сон Хын Мина заметно ослабила атакующую линию британского клуба.
Похоже, что свой лимит удачи в Лиге чемпионов "Тоттенхэм" израсходовал в прошлогоднем розыгрыше, когда выбил в плей-офф "Боруссию", "Манчестер Сити" и "Аякс".
В другом поединке итальянская "Аталанта" легко разобралась дома с обескровленной кадровыми потерями испанской "Валенсией" - 4:1 (2:0). В составе гостей в середине второго тайма отличился вышедший на замену россиянин Денис Черышев.
Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)
18 февраля (вторник)
Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0
Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1
19 февраля (среда)
Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания) 4:1
Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия) 0:1
25 февраля (вторник)
22:00 Челси (Англия) — Бавария (Германия)
22:00 Наполи (Италия) — Барселона (Испания)
26 февраля (среда)
22:00 Лион (Франция) — Ювентус (Италия)
22:00 Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)
Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.
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