Финалист Лиги чемпионов рискует вылететь в первом раунде плей-офф

После пропущенного мяча оставалось играть еще более получаса, но подопечные Жозе Моуринью не смогли сравнять счет. Потеря двух травмированных форвардов Харри Кейна и Сон Хын Мина заметно ослабила атакующую линию британского клуба.

Похоже, что свой лимит удачи в Лиге чемпионов "Тоттенхэм" израсходовал в прошлогоднем розыгрыше, когда выбил в плей-офф "Боруссию", "Манчестер Сити" и "Аякс".

В другом поединке итальянская "Аталанта" легко разобралась дома с обескровленной кадровыми потерями испанской "Валенсией" - 4:1 (2:0). В составе гостей в середине второго тайма отличился вышедший на замену россиянин Денис Черышев.

Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)

18 февраля (вторник)

Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0

Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1

19 февраля (среда)

Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания) 4:1

Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия) 0:1

25 февраля (вторник)

22:00 Челси (Англия) — Бавария (Германия)

22:00 Наполи (Италия) — Барселона (Испания)

26 февраля (среда)

22:00 Лион (Франция) — Ювентус (Италия)

22:00 Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.