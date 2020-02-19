19.02.2020, 23:55

Финалист Лиги чемпионов рискует вылететь в первом раунде плей-офф


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Timo Werner (paremal) Tottenhami väravat ründamas.
Timo Werner (paremal) Tottenhami väravat ründamas.Foto: Dylan Martinez, Reuters/Scanpix

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов финалист прошлогоднего розыгрыша английский "Тоттенхэм" проиграл на своем поле футболистам германского "Лейпцига" - 0:1 (0:0). Судьбу встречи решил пенальти в начале второго тайма.

После пропущенного мяча оставалось играть еще более получаса, но подопечные Жозе Моуринью не смогли сравнять счет. Потеря двух травмированных форвардов Харри Кейна и Сон Хын Мина заметно ослабила атакующую линию британского клуба.

Похоже, что свой лимит удачи в Лиге чемпионов "Тоттенхэм" израсходовал в прошлогоднем розыгрыше, когда выбил в плей-офф "Боруссию", "Манчестер Сити" и "Аякс".

В другом поединке итальянская "Аталанта" легко разобралась дома с обескровленной кадровыми потерями испанской "Валенсией" - 4:1 (2:0). В составе гостей в середине второго тайма отличился вышедший на замену россиянин Денис Черышев.

Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)
18 февраля (вторник)
Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0
Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1

19 февраля (среда)
Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания) 4:1
Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия) 0:1

25 февраля (вторник)
22:00 Челси (Англия) — Бавария (Германия)
22:00 Наполи (Италия) — Барселона (Испания)

26 февраля (среда)
22:00 Лион (Франция) — Ювентус (Италия)
22:00 Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.

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