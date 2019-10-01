Финалист Лиги чемпионов пропустил 7 мячей на своем поле

Самый титулованный футбольный клуб Европы испанский "Реал" не смог обыграть дома бельгийский "Брюгге" - 2:2 (0:2). После первого тайма хозяева поля уступали с разницей в два мяча, но сумели восстановить равновесие в конце встречи после удаления игрока бельгийского клуба. "Реал" открыл счет набранным очкам, занимая последнее место в группе.

Первую победу в турнире одержал чемпион Украины донецкий "Шахтер", обыгравший в гостях итальянскую "Аталанту" - 2:1 (1:1). Решающий мяч горняки забили на последних секундах встречи. За победу "Шахтер" заработал 2,7 млн евро.

Группа А

Реал (Испания) - Брюгге (Бельгия) 2:2

Галатасарай (Турция) - ПСЖ (Франция) 0:1

Группа В

Црвена Звезда (Сербия) - Олимпиакос (Греция) 3:1

Тоттенхэм (Англия) - Бавария (Германия) 2:7

Группа С

Аталанта (Италия) - Шахтер (Украина) 1:2

Манчестер Сити (Англия) - Динамо (Хорватия) 2:0

Группа D

Ювентус (Италия) - Байер (Германия) 3:0

Локомотив (Россия) - Атлетико (Испания) 0:2