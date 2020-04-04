ФИФА повысила возраст игроков олимпийского футбольного турнира

Таким образом, в турнире по-прежнему смогут участвовать футболисты 1997 года рождения и моложе. Также каждая из команд-участниц может привлечь в состав трех игроков старше лимитного возраста.

В олимпийском турнире в Токио примут участие 16 команд – Аргентина, победитель Игр-2016 Бразилия, Франция, Германия, Испания, Румыния, Новая Зеландия, Египет, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, а также 2 представителя от Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, которые должны определиться в квалификации.

В женском футбольном турнире Олимпийских игр никаких возрастных ограничений нет.