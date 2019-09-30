FIFA обязала клуб выплатить 6 млн евро за мертвого игрока

Аргентинец должен был перейти в ”Кардифф” из ”Нанта” в январе этого года. Во время перелета из Франции в Уэльс он погиб в результате авиакатастрофы.

”Кардифф” должен был заплатить 15 миллионов фунтов за футболиста, но в итоге отказался, настаивая на том, что необходимые для завершения сделки условия не были выполнены французской стороной, а Сала не был зарегистрирован в качестве игрока АПЛ.

Ранее сообщалось, что АПЛ не разрешила заявить Салу из-за схемы оплаты трансфера, которая не соответствовала правилам лиги. По правилам лиги, компенсация за трансфер в случае выплаты траншами должна быть распределена по сроку действия контракта в равных долях.

”Нант”, в свою очередь, опровергал претензии ”Кардиффа”, считая, что трансфер Салы полностью соответствовал правилам ФИФА. Также французский клуб указывал на то, что международный трансферный сертификат был зарегистрирован в день пропажи игрока.

В заявлении ФИФА также отмечается, что в целях конфиденциальности сведения о возможных последующих выплатах со стороны ”Кардиффа”, а также другие условия договоренности между клубами на данный момент не могут быть разглашены.