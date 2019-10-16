ФИФА может ввести запрет на посещение матчей для виновных в расизме

Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересовалась расистским инцидентом, произошедшим во время матча между сборными Болгарии и Англии. ФИФА ожидает как можно скорее получить все соответствующие сведения по делу от Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). "Это также позволило бы расширить санкции по всему миру", — говорится в заявлении ФИФА, распространенном во вторник, 15 октября.

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал футбольные ассоциации найти новые, более сильные и эффективные способы искоренения расизма в футболе. В качестве первой меры он предложил всем организаторам соревнований ввести правила, пожизненно запрещающие тем, кто будет признан виновным в расистском поведении во время футбольных матчей, на всю жизнь, присутствовать на стадионах. "ФИФА может распространить подобные запреты по всему миру", — добавил Инфантино.

Во время матча между болгарской и английской сборными, который проходил в Софии и закончился со счетом 0:6, болельщики хозяев поля выкрикивали расистские оскорбления в адрес англичан, а также бросали на поле различные предметы. Кроме того, агентство dpa сообщает о фашистском приветствии, которым отметились фанаты болгарской команды. Из-за этого УЕФА открыл дело в отношении Болгарского футбольного союза.