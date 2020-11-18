Федерация футбола Армении крупно оштрафована за нарушение в Таллинне

14 октября в день матча Лиги наций с Эстонией делегация сборной Армении нарушила правила изоляции и в полном составе отправилась в Армянскую церковь на Тартуском шоссе. Там она встретилась с прихожанами и молодыми футболистами таллиннского клуба "Арарат".

Федерация футбола Армении - не единственная организация, наказанная за нарушение правил медицинского протокола. На 5000 евро оштрафована Федерация футбола Латвии, поскольку во время отборочного поединка молодежного чемпионата Европы Латвия - Россия (13 октября) часть зрителей была без масок.

По этой же причине на 5000 евро оштрафовано и киевское "Динамо" за поединок Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом" (20 октября). Поскольку часть входов на стадионе была для зрителей заблокирована, УЕФА дополнительно оштрафовал украинский клуб еще на 14 000 евро.