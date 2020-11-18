Федерация футбола Армении крупно оштрафована за нарушение в Таллинне
За нарушение правил медицинского протокола в Таллинне Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Армении на 10 000 евро.
За нарушение правил медицинского протокола в Таллинне Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Армении на 10 000 евро.
14 октября в день матча Лиги наций с Эстонией делегация сборной Армении нарушила правила изоляции и в полном составе отправилась в Армянскую церковь на Тартуском шоссе. Там она встретилась с прихожанами и молодыми футболистами таллиннского клуба "Арарат".
Федерация футбола Армении - не единственная организация, наказанная за нарушение правил медицинского протокола. На 5000 евро оштрафована Федерация футбола Латвии, поскольку во время отборочного поединка молодежного чемпионата Европы Латвия - Россия (13 октября) часть зрителей была без масок.
По этой же причине на 5000 евро оштрафовано и киевское "Динамо" за поединок Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом" (20 октября). Поскольку часть входов на стадионе была для зрителей заблокирована, УЕФА дополнительно оштрафовал украинский клуб еще на 14 000 евро.
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