Фарерский маршрут. Определился соперник "Левадии" в Лиге Европы

В первом раунде квалификации Лиги Европы футболисты "Левадии" сыграют в гостях 27 августа с фарерским Б-36, который в предварительном круге турнира победил на выезде "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - 2:1 (2:1).
Поединок в Гибралтаре отличался большим упорством. Игра была равна, играли, как говорят в таких случаях, два сопоставимых по силе соперника. Процент владения мячом 53-47, удары в створ 6-5.
Победный мяч с пенальти
В стартовом составе хозяев поля вышли 9 испанцев, гибралтарец и итальянец. За Б-36 поединок начали 9 фарерцев, поляк и датчанин. Победный мяч островитяне забили на 43-й минуте с пенальти.
Соперник "Левадии" 11 раз выигрывал чемпионат Фарерских островов (последний раз в 2015 году). В европейских клубных турнирах Б-36 выступает с 1992 года. Наибольшего успеха фарерцы добились в 2018 году: тогда они обыграли в предварительном раунде гибралтарский "Сент-Джозефс" в серии пенальти, а затем по итогам двух матчей одолели сербский ОФК с общим счетом 2:1. Фарерскую сказку прервал турецкий "Бешикташ", который разгромил островитян по сумме двух встреч 8:0.
Непростые фарерцы
"Левадия" имеет" опыт выступления против фарерцев. В 2016 году соперником бело-зеленых в первом раунде Лиги Европы был "Торсхавн". Казалось, "Левадия" добьется легкой победы - в ее составе тогда солировали российские легионеры Антон Миранчук, Алан Гатагов и Евгений Кобзарь. Однако фарерцы оказали упорное сопротивление.
В первом матче подопечные Сергея Ратникова сыграли в Кадриорге вничью - 1:1 (0:1). В ответном поединке "Левадия" была на грани вылета из турнира, но сумела в конце матча вырвать победу - 2:0 (0:0).
Через несколько дней Ратников был отправлен в отставку - к матчам с пражской "Славией" команду готовил Игорь Принс. Из того состава четырехлетней давности за бело-зеленых до сих пор выступают лишь Максим Подхолюзин и Гандо.
На следующей неделе "Левадии" предстоит авиаперелет на Фареры. В эпоху пандемии коронавируса УЕФА выделил бело-зеленым 40 000 евро на чартерный рейс. Победитель эстонско-фарерского противостояния будет определен по итогам одного матча.
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Какая группа крови практически неуязвима перед раком
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым
Взбунтовавшиеся работники ЧМК выбили себе зарплаты