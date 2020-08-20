Фарерский маршрут. Определился соперник "Левадии" в Лиге Европы

Поединок в Гибралтаре отличался большим упорством. Игра была равна, играли, как говорят в таких случаях, два сопоставимых по силе соперника. Процент владения мячом 53-47, удары в створ 6-5.

Победный мяч с пенальти

В стартовом составе хозяев поля вышли 9 испанцев, гибралтарец и итальянец. За Б-36 поединок начали 9 фарерцев, поляк и датчанин. Победный мяч островитяне забили на 43-й минуте с пенальти.

Соперник "Левадии" 11 раз выигрывал чемпионат Фарерских островов (последний раз в 2015 году). В европейских клубных турнирах Б-36 выступает с 1992 года. Наибольшего успеха фарерцы добились в 2018 году: тогда они обыграли в предварительном раунде гибралтарский "Сент-Джозефс" в серии пенальти, а затем по итогам двух матчей одолели сербский ОФК с общим счетом 2:1. Фарерскую сказку прервал турецкий "Бешикташ", который разгромил островитян по сумме двух встреч 8:0.

Непростые фарерцы

"Левадия" имеет" опыт выступления против фарерцев. В 2016 году соперником бело-зеленых в первом раунде Лиги Европы был "Торсхавн". Казалось, "Левадия" добьется легкой победы - в ее составе тогда солировали российские легионеры Антон Миранчук, Алан Гатагов и Евгений Кобзарь. Однако фарерцы оказали упорное сопротивление.

В первом матче подопечные Сергея Ратникова сыграли в Кадриорге вничью - 1:1 (0:1). В ответном поединке "Левадия" была на грани вылета из турнира, но сумела в конце матча вырвать победу - 2:0 (0:0).

Через несколько дней Ратников был отправлен в отставку - к матчам с пражской "Славией" команду готовил Игорь Принс. Из того состава четырехлетней давности за бело-зеленых до сих пор выступают лишь Максим Подхолюзин и Гандо.

На следующей неделе "Левадии" предстоит авиаперелет на Фареры. В эпоху пандемии коронавируса УЕФА выделил бело-зеленым 40 000 евро на чартерный рейс. Победитель эстонско-фарерского противостояния будет определен по итогам одного матча.