Фанат объявил голодовку из-за неудачной игры любимого клуба

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Болельщик красноярского ”Енисея” Константин Литвинов объявил голодовку в связи с неудачными результатами команды в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), втором по силе российском футбольном дивизионе.