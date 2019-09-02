02.09.2019, 15:44
Фанат объявил голодовку из-за неудачной игры любимого клуба
Болельщик красноярского ”Енисея” Константин Литвинов объявил голодовку в связи с неудачными результатами команды в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), втором по силе российском футбольном дивизионе.
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