Евро-2020 перенесен, юношеский чемпионат Европы в Эстонии под вопросом

Первым о переносе чемпионата Европы на 2021 год сообщил Норвежский футбольный союз. Позже эту информацию подтвердил УЕФА - турнир перенесен на 12 месяцев. Старт - 11 июня, финал 11 - июля.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Состоится ли юношеский чемпионат Европы в Эстонии?

В эстонском футболе в связи с введением чрезвычайного положения все матчи отменены до 1 мая.

Под угрозой находится проведение финального турнира юношеского чемпионата Европы (U-17), который должен был пройти 21 мая - 6 июня 2020 года на стадионах Эстонии.

"Окончательное решение о проведении этого турнира не принято. Исходя из текущей ситуации, юношеский чемпионат Европы в запланированное время не состоится, - отметил на пресс-конференции в Таллинне глава ЭФС Айвар Похлак. - Альтернатива такова - турнир могут перенести на более поздний срок или он не состоится вообще".

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!