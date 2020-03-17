Евро-2020 перенесен, юношеский чемпионат Европы в Эстонии под вопросом

Запланированный на лето 2020 года финальный турнир чемпионата Европы по футболу перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Такое решение вынес УЕФА по итогам видеоконференции с представителями всех 55 членов ассоциации.
Первым о переносе чемпионата Европы на 2021 год сообщил Норвежский футбольный союз. Позже эту информацию подтвердил УЕФА - турнир перенесен на 12 месяцев. Старт - 11 июня, финал 11 - июля.
Состоится ли юношеский чемпионат Европы в Эстонии?
В эстонском футболе в связи с введением чрезвычайного положения все матчи отменены до 1 мая.
Под угрозой находится проведение финального турнира юношеского чемпионата Европы (U-17), который должен был пройти 21 мая - 6 июня 2020 года на стадионах Эстонии.
"Окончательное решение о проведении этого турнира не принято. Исходя из текущей ситуации, юношеский чемпионат Европы в запланированное время не состоится, - отметил на пресс-конференции в Таллинне глава ЭФС Айвар Похлак. - Альтернатива такова - турнир могут перенести на более поздний срок или он не состоится вообще".
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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