Евро-2020 могут перенести на год. Решение примут на следующей неделе

Об этом пишет L'Equipe.

Решение будет принято 17 марта. УЕФА объявила, что проведет заседание в формате видеоконференции. Цель – обсудить ключевые решения, связанные с коронавирусом. В собрании примут участие представители ассоциаций-членов УЕФА, члены Ассоциации европейских клубов (ECA) и представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) – максимально широкий спектр мнений и взглядов.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА). Однако из-за пандемии коронавируса многие спортивные турниры прекращены, перенесены или вовсе отменены. Скорее всего участь переноса ждет чемпионат Европы по футболу.

Однако на лето 2021 года у ФИФА запланирован чемпионат мира среди клубов в новом формате, и перенос Евро на новые сроки будет фактически означать отмену этого турнира.

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