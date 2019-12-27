ЭТВ+ резко сокращает объем футбольных трансляций

В последние годы телеканал ЭТВ+ в прямом эфире показывал один матч каждого тура чемпионата Эстонии по футболу. В 2020 году их количество резко сократится. Причина - очень низкий рейтинг футбольных трансляций.
"Основываясь на интересе наших телезрителей, объем трансляций чемпионата Эстонии по футболу будет сокращен. Всего за сезон мы покажем 5-6 матчей, которые способны привлечь внимание зрителей, - сказала главный редактор телеканала ЭТВ+ Екатерина Таклая. - Скорее всего, это будут игры с участием "Левадии", "Флоры" и "Нымме Калью".
В чемпионате Эстонии каждый клуб "Премиум-лиги" проводит за сезон 36 матчей.
Мужчину избили в полицейском участке из-за фамилии
Елену Батурину объявили в розыск
Названа причина убийства аспирантки в Петербурге
Сделана операция: какие мучения прошёл ребёнок стоявший на гречке