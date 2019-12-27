27.12.2019, 20:59

ЭТВ+ резко сокращает объем футбольных трансляций

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EST 9
Jalgpall Narva Trans vs Paide LMK 30.09.17
Jalgpall Narva Trans vs Paide LMK 30.09.17Foto: Sergei Stepanov, NPA

В последние годы телеканал ЭТВ+ в прямом эфире показывал один матч каждого тура чемпионата Эстонии по футболу. В 2020 году их количество резко сократится. Причина - очень низкий рейтинг футбольных трансляций.

"Основываясь на интересе наших телезрителей, объем трансляций чемпионата Эстонии по футболу будет сокращен. Всего за сезон мы покажем 5-6 матчей, которые способны привлечь внимание зрителей, - сказала главный редактор телеканала ЭТВ+ Екатерина Таклая. - Скорее всего, это будут игры с участием "Левадии", "Флоры" и "Нымме Калью".

В чемпионате Эстонии каждый клуб "Премиум-лиги" проводит за сезон 36 матчей.

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