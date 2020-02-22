Это не шутка! 18-летний нарвитянин сыграл в чемпионате Италии против Роналду

Лидер чемпионата Италии по футболу "Ювентус" победил в очередном туре на выезде СПАЛ - 2:1 (1:0). В состве хозяев поля в игре принял участие 18-летний нарвитянин Георгий Тунев.
Воспитанник нарвского футбола вышел на замену в конце второго тайма, отыграв на поле 10 минут.
Интересно, что Тунев в составе СПАЛа выходит на поле только против грандов итальянского футбола. Его дебют состоялся в декабрьском поединке чемпионата Италии с "Ромой", а в январе он сыграл против "Милана" в Кубке Италии.
"Ювентус" лидирует в чемпионате Италии - 60 очков. СПАЛ замыкает турнирную таблицу - 15 очков.
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