Это не шутка! 18-летний нарвитянин сыграл в чемпионате Италии против Роналду

Воспитанник нарвского футбола вышел на замену в конце второго тайма, отыграв на поле 10 минут.

Интересно, что Тунев в составе СПАЛа выходит на поле только против грандов итальянского футбола. Его дебют состоялся в декабрьском поединке чемпионата Италии с "Ромой", а в январе он сыграл против "Милана" в Кубке Италии.

"Ювентус" лидирует в чемпионате Италии - 60 очков. СПАЛ замыкает турнирную таблицу - 15 очков.