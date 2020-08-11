Эстонским клубам повезло с жеребьевкой. Кто пройдет дальше?

Из-за пандемии коронавируса в новом еврокубковом сезоне победители квалификационных раундов будут определяться по итогам одного матча.

Балтийская битва на "А Ле Кок Арене"

В Лиге чемпионов соперником футболистов "Флоры" будет литовская "Судува". Балтийская битва пройдет 19 августа на "А Ле Кок Арене".

Победитель эстонско-литовского противостояния во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с лучшей командой пары "Маккаби" (Израиль) - "Рига" (Латвия).

"Пайде" дебютирует в Литве

В Лиге Европы - матчи пройдут 27 августа - выступят три эстонских клуба. "Калью" будет принимать дома победителя Кубка Словении "Муру".

Дебютант еврокубковых турниров "Пайде" сразится в гостях с серебряным призером чемпионата Литвы вильнюсским "Жальгирисом".

У "Левадии" удобный соперник

Третий представитель эстонского футбола в Лиге Европы "Левадия" получила вполне проходимый вариант. Бело-зеленые сыграют в гостях с победителем предварительного раунда "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - Б36 (Фарерские острова).

Интересно, что жребий уже сводил этих соперников в Лиге Европы. В 2018 году оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее были фарерцы - 4:2.

УЕФА еще в июле объявил, что квалификационные матчи еврокубковых турниров пройдут без зрителей, однако первоначальное решение может быть изменено. После жеребьевки УЕФА сообщил, что окончательный вердикт о допуске зрителей будет принят в конце текущей недели.