Эстонский вратарь объяснил, почему вместо "Манчестер Юнайтед" он выбрал "Арсенал"

Первым из зарубежных клубов интерес к молодому эстонскому вратарю проявил германский "Кайзерслаутерн". Затем на него обратили внимание английские клубы - "Брайтон", "Арсенал", Манчестер Юнайтед".

Почему Хейн решил все же сделать окончательный выбор в пользу лондонского "Арсенала"?

"Я побывал на просмотре в каждом клубе. В "Юнайтед" был три дня, в других клубах - чуть больше. Первое впечатление могло быть обманчивым, но мне показалось, что дисциплина и организационная сторона дела на более высоком уровне была в "Арсенале". В Манчестере, например, запоздал транспорт - по этой причине опоздал я на тренировку. В "Арсенале" прием был очень дружеский и это оставило хорошее впечатление", - отметил в интервью ЭФС Хейн.

С точки зрения уровня не было никакой разницы, потому что и "Арсенал", и "Юнайтед" являются одними из лучших в мире. Я пробовал представить себе в голове путь в основную команду - в "Арсенале" это получалось логичнее. В Лиге профессионального развития (Премьер-лига 2) лондонский клуб выступает в высшем дивизионе и считается там одним из сильнейших, тогда как "Юнайтед" играет во втором дивизионе. К тому же из Лондона легче добираться домой".