Эстонский любитель пари выиграл ставку с коэффициентом 110 000

Клиент букмекерской конторы Coolbet выиграл ставку на 12 футбольных матчей с коэффициенетом 108 998. Игрок поставил 90 сентов, а заработал 98 099 евро.
27 октября клиент букмекерской конторы сделал длинный экс пресс: 6 матчей Лиги чемпионов + 6 матчей чемпионата Англии. Все 12 событий были предсказаны точно.
Среди верно предсказанных матчей был и завершившийся вничью поединок "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Реал" (Мадрид). Еще на 86-й минуте хозяева поля были впереди - 2:0, но гости сравняли счет в добавленное арбитром время - 2:2.
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