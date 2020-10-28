28.10.2020, 16:55

Эстонский любитель пари выиграл ставку с коэффициентом 110 000

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Casemiro (paremal) lõi Borussia vastu päästva viigivärava
Casemiro (paremal) lõi Borussia vastu päästva viigiväravaFoto: Uwe Kraft/Reuters/Scanpix

Клиент букмекерской конторы Coolbet выиграл ставку на 12 футбольных матчей с коэффициенетом 108 998. Игрок поставил 90 сентов, а заработал 98 099 евро.

27 октября клиент букмекерской конторы сделал длинный экс пресс: 6 матчей Лиги чемпионов + 6 матчей чемпионата Англии. Все 12 событий были предсказаны точно.

Среди верно предсказанных матчей был и завершившийся вничью поединок "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Реал" (Мадрид). Еще на 86-й минуте хозяева поля были впереди - 2:0, но гости сравняли счет в добавленное арбитром время - 2:2.

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