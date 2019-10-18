Эстонский голкипер: надеюсь стать следующим Мартом Поомом. Как минимум

Хейн подписал с Арсеналом летом 2018 года контракт по системе 1+3, согласно которому трехлетний профессиональный контракт начался летом текущего года, пишет Soccernet.ee.

Какие поставлены цели на предстоящие три года? "Цель — получить больше игрового времени. Может быть пойти куда-то в аренду. Попытаться пробиться в основную команду. Это очень трудно, но не является невозможным. У меня сейчас есть два с половиной года, чтобы этого добиться", — сказал 17-летний Хейн.

"Хочу играть на высшем уровне, быть вратарем клуба одного из лучших европейских чемпионатов. Всё в моих руках. Я надеюсь, что буду в будущем следующим Мартом Поомом. По меньшей мере", — говорит футболист.

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