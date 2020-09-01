Эстонский футбольный союз: игроки "Нымме Калью" нарушили правила изоляции в отеле

Вчера четыре игрока "Нымме Калью" сдали положительный тест на коронавирус и лига взяла ситуацию под свой контроль. Изначально было известно, что заражены трое игроков, сегодня в полдень выяснилось, что уже четверо.

Михкель Уйболехт, член кризисного комитета футбольного союза, сказал на пресс-конференции, что игроки "Нымме Калью" были размещены в отеле после положительного теста на коронавирус на прошлой неделе, но спортсмены вступили в контакт друг с другом.

”Вероятная причина может заключаться в том, что требования к изоляции не были выполнены. Теперь игроки должны быть действительно изолированы, например, в отдельных квартирах, где они не могут встретиться с другими людьми”, — сказал Уйболехт.

”Насколько мы понимаем, между игроками в отеле был контакт. В противном случае вирус не смог бы распространиться. Изоляция означает отсутствие контакта с другими людьми. Но существует опасность заражения в помещении. Это главный риск распространения.”, — добавил он.

Матч между эстонской командой и словенским клубом ”Мура”, который был перенесен в Будапешт на 10 сентября, может быть опять перенесен или отменен.

”Инфицированные точно не смогут там участвовать. Насколько нам известно, все игроки контактировали с зараженными”, — сказал Уйболехт.

Новость будет дополнена.

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