Эстонский футболист работает на стройке в Германии за 12 евро в час

Спортивный директор баварского клуба 48-летний Маттиас Клеменс является хозяином одной строительной фирмы. Он предложил поработать футболистам на строительной площадке в Лейпциге. На переезд в Саксонию согласились Ряябис, австриец Саша Диакиезе и уроженец Гвинеи-Бисау Абулай Дабо.

Рабочий день футболистов начинается в 8:00, заканчивается в 17:00. Предусмотрена часовая пауза на обед. "Кевин, как и в спорте, полностью отдается работе на стройке", - отмечает тартусца Клеменс.

Три футболиста делят в Лейпциге одну квартиру - у каждого из них своя комната. "Мы стараемся создать футболистам максимально комфортные условия", - сказал Клеменс.

Выступающий в пятой лиге чемпионата Германии "Донауштауф" мартовскую зарплату игрокам выплатил, но что будет с апрельской - пока не очень понятно. Поэтому игроки ищут возможность подзаработать на стороне. Трио футболистов получает в Лейпциге минимально возможную оплату труда в строительной отрасли Германии - 12,55 евро в час (брутто). За день выходит по 100 евро (ФОТО).

В Германию 26-летний Ряябис перебрался минувшей зимой. Его контракт с немецким клубом действует до 30 июня 2021 года.

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