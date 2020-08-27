Эстонские власти не разрешили проводить поединок Лиги Европы в Кадриорге

Департамент здоровья отказался дать разрешение на проведение матча Лиги Европы между футболистами ныммеского "Калью" и словенской "Мурой", поскольку в обеих командах были установлены случаи заражения коронавирусом. Заболевшие футболисты находились в близком контакте с другими игроками, которые должны теперь находиться на изоляции 14 дней.

Почему для футбола не сделали исключение?

Футбольный союз обратился с просьбой в министерство культуры дать специальное разрешение на проведение матча, как это было сделано в случае с Ралли Эстонии. Однако правительство решило не делать исключения для футбольного матча.

"Для Ралли Эстонии и триатлонных соревнований IRONMAN Tallinn было сделано исключение исходя от уровня мероприятий и количества участников, - сказал Delfi министр культуры Тынис Лукас. - Если бы футбол был предметом мероприятия, правительство могло бы это обсудить. В данном случае речь шла не о проведении мероприятия, а о том, кто может выходить на поле. Правительство приняло во внимание аргументы Департамента здоровья как уполномоченного органа и сочло их законными. Само правительство не имеет полномочий принимать решения на этом уровне".

Судьбу матча решит УЕФА

Не давая разрешение на проведение поединка Лиги Европы в Кадриорге, Департамент здоровья исходил из следующих фактов:

В субботу, 22 августа, футболист "Калью" принимал участие в матче чемпионата Эстонии с вильяндиским "Тулевиком". Этот игрок сдал два положительных теста на коронавирусную инфекцию как 23 августа, так и 25 августа. Тест, который футболист сдавал 24 августа, дал отрицательный результат.

Футболист "Муры" в субботу, 22 августа, принимал участие в матче чемпионата Словении - он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию 24 августа.

Дальнейшую судьбу матча "Калью" - "Мура" будет решать УЕФА. Второй круг квалификации Лиги Европы пройдет 17 сентября.