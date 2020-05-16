Эстонские клубы в секретном режиме сыграли контрольные матчи

"Пайде" победил в Таллинне столичный "Легион" - 3:0 (0:0), ныммеский "Калью" и нарвский "Транс" сыграли вничью в Раквере - 0:0, "Флора" выиграла в Лиллекюла у "Курессааре" - 2:1 (1:0), а вильяндиский "Тулевик" одолел дома таллиннский "Калев" - 2:0 (1:0).

Под покровом секретности

Проведение контрольных матчей ЭФС согласовал с Министерством культуры. Поединки проходили в укороченном формате - 2 тайма по 40 минут. "Левадия" и тартуская "Таммека" отказались от проведения контрольной встречи.

Чтобы избежать скопления людей у стадионов, время начала матчей и места их проведения заранее не афишировались.

Формат претерпел изменения

Поединки в "Премиум-лиге" возобновятся во вторник, 19 мая. Как сообщалось ранее, формат проведения турнира претерпел изменения.

На первом этапе команды сыграют три круга (27 матчей). Затем произойдет разделение участников - клубы проведут однокруговой турнир за места 1-6 и 7-10. Таким образом, команды первой шестерки проведут за сезон 32 матча, остальные - 30 игр. Чемпионат Эстонии завершится в декабре.

До 1 июля матчи чемпионата Эстонии по футболу будут проходить без зрителей.

Чемпионат Эстонии (2-й тур)

19 мая (вторник)

19:00 Легион - Левадия

19:00 Курессааре - Калью

19:30 Пайде - Тулевик (Вильянди)

20 мая (среда)

19:00 Калев (Таллинн) - Транс (Нарва)

19:30 Флора - Таммека (Тарту)