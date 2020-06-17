Эстонские клубы откроют евросезон в августе. Двухматчевой битвы не будет

Исполком УЕФА принял ряд важных решений по календарю Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего и следующего сезонов.
Как будут проходить еврокубки 2020/21?
Если раньше в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы команды проводили по два матча (один - дома, второй - в гостях), то пандемия коронавируса вынудила УЕФА изменить формат проведения турнира. Победитель трех первых квалификационных раундов будет определяться только в одном матче. Кто станет хозяином поля, определит жеребьевка.
"Флора" начнет выступление в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов 18/19 августа.
Участники Лиги Европы первые матчи проведут 27 августа. От Эстонии в этом турнире выступят три представителя. Два клуба уже известны - "Левадия" и "Калью". На последнее место - оно будет определено по итогам Кубка Эстонии - претендуют "Пайде" и нарвский "Транс".
Как завершится евросезон 2019/20?
Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов текущего сезона будут состоять из одного матча и пройдут в Лиссабоне 12-23 августа.
В таком же формате 10-21 августа пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы — этот турнир примет Германия.
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