Эстонские клубы откроют евросезон в августе. Двухматчевой битвы не будет

Исполком УЕФА принял ряд важных решений по календарю Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего и следующего сезонов.

Как будут проходить еврокубки 2020/21?

Если раньше в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы команды проводили по два матча (один - дома, второй - в гостях), то пандемия коронавируса вынудила УЕФА изменить формат проведения турнира. Победитель трех первых квалификационных раундов будет определяться только в одном матче. Кто станет хозяином поля, определит жеребьевка.

"Флора" начнет выступление в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов 18/19 августа.

Участники Лиги Европы первые матчи проведут 27 августа. От Эстонии в этом турнире выступят три представителя. Два клуба уже известны - "Левадия" и "Калью". На последнее место - оно будет определено по итогам Кубка Эстонии - претендуют "Пайде" и нарвский "Транс".

Как завершится евросезон 2019/20?

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов текущего сезона будут состоять из одного матча и пройдут в Лиссабоне 12-23 августа.

В таком же формате 10-21 августа пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы — этот турнир примет Германия.