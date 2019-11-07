Эстонские футзалисты узнали соперников в квалификации Евро-2022
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы по футзалу. Соперниками сборной Эстонии в групповом турнире стали Латвия и Дания.
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы по футзалу. Соперниками сборной Эстонии в групповом турнире стали Латвия и Дания.
Квалификационный турнир пройдет 29 января - 1 февраля в Латвии. Победитель группы напрямую выйдет в следующий раунд отборочного цикла. Команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах - они пройдут в апреле. Шанс сыграть в них имеет и команда, финишировавшая третьей.
В отборочном турнире чемпионата Европы примут участие 32 команды. 16 из них уже известны, а остальные 16 определятся по итогам квалификации, в которой выступит сборная Эстонии
Финальный турнир чемпионата Европы по футзалу пройдет в 2022 году в Нидерландах. В нем примут участие 16 команд.
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