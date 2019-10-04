Эстонские футболистки заработали первое очко в отборочном турнире

Эстонская команда заработала первое очко в турнире. Следующий поединок подопечные финского тренера Ярмо Матикайнена проведут 8 октября на своем

поле с Косово.

Балканская команда должна была в третьем туре принимать дома Россию, но по соображениям безопасности поединок в Приштине был отменен.