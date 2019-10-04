04.10.2019, 20:35

Эстонские футболистки заработали первое очко в отборочном турнире

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rus.delfi.ee
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Naiste jalgpall Eesti vs Holland
Naiste jalgpall Eesti vs HollandFoto: Risto Pirnpuu

В третьем туре отборочного цикла чемпионата Европы по футболу женская сборная Эстонии сыграла в гостях вничью с Турцией - 0:0.

Эстонская команда заработала первое очко в турнире. Следующий поединок подопечные финского тренера Ярмо Матикайнена проведут 8 октября на своем
поле с Косово.

Балканская команда должна была в третьем туре принимать дома Россию, но по соображениям безопасности поединок в Приштине был отменен.

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