Эстонские футболистки заработали первое очко в отборочном турнире

В третьем туре отборочного цикла чемпионата Европы по футболу женская сборная Эстонии сыграла в гостях вничью с Турцией - 0:0.
Эстонская команда заработала первое очко в турнире. Следующий поединок подопечные финского тренера Ярмо Матикайнена проведут 8 октября на своем
поле с Косово.
Балканская команда должна была в третьем туре принимать дома Россию, но по соображениям безопасности поединок в Приштине был отменен.
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