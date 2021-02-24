Эстонские футболистки пропустили 9 безответных мячей

Первоначально этот поединок должен был пройти осенью, но из-за вспышки коронавируса в словенской команде он был перенесен.

Сборная Эстонии заняла последнее место в групповом турнире, набрав лишь одно очко при общей разнице забитых и пропущенных мячей 1-40.

Победителем отборочного турнира стали действующие чемпионки Европы нидерландки. Занявшая второе место сборная России - ее возглавил недавно экс-наставник "Локомотива" Юрий Красножан - сыграет весной в стыковых матчах.

Финальный турнир женского чемпионата Европы - в нем примут участие 16 команд - запланирован в Англии на июль.