Эстонские футболистки пропустили 9 безответных мячей
Неудачно завершила отборочный цикл чемпионата Европы женская сборная Эстонии. В заключительном матче подопечные Ярмо Матикайнена проиграли в Таллинне С Словении - 0:9 (0:2.
Неудачно завершила отборочный цикл чемпионата Европы женская сборная Эстонии. В заключительном матче подопечные Ярмо Матикайнена проиграли в Таллинне С Словении - 0:9 (0:2.
Первоначально этот поединок должен был пройти осенью, но из-за вспышки коронавируса в словенской команде он был перенесен.
Сборная Эстонии заняла последнее место в групповом турнире, набрав лишь одно очко при общей разнице забитых и пропущенных мячей 1-40.
Победителем отборочного турнира стали действующие чемпионки Европы нидерландки. Занявшая второе место сборная России - ее возглавил недавно экс-наставник "Локомотива" Юрий Красножан - сыграет весной в стыковых матчах.
Финальный турнир женского чемпионата Европы - в нем примут участие 16 команд - запланирован в Англии на июль.
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