Эстонские футболистки проиграли вице-чемпионкам мира 0:7

С первых же секунд матча голландки взяли игру под свой контроль и устроили осаду ворот эстонской команды. Наши девушки старательно отбивались, сумев продержаться 27 минут. Первый мяч прекрасным ударом из-за пределов штрафной забила лидер нападения голландской команды Вивиан Мидема.

Крупное поражение эстонской команды не должно удивлять. Голландки выиграли последний чемпионат Европы, а на завершившемся в июле чемпионате мира они завоевали серебряные медали. В мировом рейтинге сборная Эстонии находится на 99-м месте, Нидерланды занимают 3-ю строчку.

Помимо голландок, эстонская команда в отборочном турнире дважды сыграет с Россией, Косово, Словенией и Турцией.

Следующий поединок сборная Эстонии проведет 3 сентября в Москве с россиянками, которые в первом туре победили на выезде Словению - 1:0 (1:0).