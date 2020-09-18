Эстонские футболистки потерпели очередное поражение
В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии проиграла в гостях Косово - 0:2 (0:2).
В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии проиграла в гостях Косово - 0:2 (0:2).
Следующий поединок группового турнира эстонские футболистки проведут с Россией, которая на своем поле уступила действующему чемпиону Европы Нидерландам - 0:1 (0:1).
Первоначально поединок Эстония - Россия должен был состояться 22 сентября в Таллинне, но из-за действующих ограничений на въезд иностранцев этот матч перенесен в Латвию.
В отборочном турнире чемпионата Европы уверенно лидируют Нидерланды, выигравшие все 7 проведенных игр - 21 очко. Сборная Эстонии набрала лишь одно очко и делит с Турцией последнее место в турнирной таблице.
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