27.11.2020, 19:55
Эстонские футболистки огорчили своих преданных поклонников
В отборочном турнире женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии проиграла в Таллинне Турции - 0:4 (0:1).
В отборочном турнире женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии проиграла в Таллинне Турции - 0:4 (0:1).
Концовку матча сборная Эстонии завершала в меньшинстве - за две желтые карточки с поля была удалена 33-летняя защитница Пилле Раадик.
Проиграв пятый матч подряд, эстонская команда потеряла шансы улучшить свое положение в турнирной таблице. С одним набранным очком - оно было завоевано в гостевом поединке с Турцией - подопечные финского тренера Ярмо Матикайнена занимают последнее место в группе.
В заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная Эстонии сыграет 1 декабря в гостях со Словенией.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Loda о результатах Alliance: «Хочу извиниться перед фанатами»
Пенсионер нашел деньги и отнес в магазин. Вскоре ему позвонили
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
Многие не заболевают на КОВИД вообще: иммунолог назвал причину