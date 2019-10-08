08.10.2019, 21:10

Эстонские футболистки не сумели победить косоварок

 (3)
rus.delfi.ee
EST 3
Naiste jalgpall Eesti vs Holland
Naiste jalgpall Eesti vs HollandFoto: Risto Pirnpuu

В отборочном матче чемпионата Европы по футболу женская сборная Эстонии проиграла в Тарту Косово - 1:2 (1:1).

Эстонская команда открыла счет в середине первого тайма - пенальти реализовала Катрин Лоо. Однако развить этот успех она не смогла.

В четырех матчах сборная Эстонии набрала лишь одно точко и занимает последнее место в групповом турнире. Следующие два поединка она проведет в апреле.

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