Эстонские футболистки не сумели победить косоварок

Эстонская команда открыла счет в середине первого тайма - пенальти реализовала Катрин Лоо. Однако развить этот успех она не смогла.

В четырех матчах сборная Эстонии набрала лишь одно точко и занимает последнее место в групповом турнире. Следующие два поединка она проведет в апреле.